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В Ростовском зоопарке семейство белых медведей будут выгуливать в новом вольере

В Ростовском зоопарке семейство белых медведей будут выгуливать в новом вольере
Семью белых медведей из Ростовского зоопарка будут выгуливать в новом вольере. Информацию об этом сотрудники зоосада сообщили на своей странице в соцсетях 30 декабря.

Вероятно, животным сделали новогодний подарок. Теперь они смогут наслаждаться прогулками в новом просторном вольере. На кадрах видно, что пространства стало больше. Не забыли и про украшения: стены разрисованы пейзажами снежных просторов. Развлечения тоже будут – для наземных хищников установят горку, которую круглый год будет создавать ледогенератор.

Напомним, в зоопарке Ростова живут самка Комета, самец Айон и их медвежонок. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, для них работает автоматическая система, которая охлаждает и фильтрует воздух. Это помогает также поддерживать температуру воды в бассейне до 12 градусов круглый год.
Фото: Ростовский зоопарк
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