В Ростовском зоопарке семейство белых медведей будут выгуливать в новом вольере

Фото: Ростовский зоопарк

Семью белых медведей из Ростовского зоопарка будут выгуливать в новом вольере. Информацию об этом сотрудники зоосада сообщили на своей странице в соцсетях 30 декабря.Вероятно, животным сделали новогодний подарок. Теперь они смогут наслаждаться прогулками в новом просторном вольере. На кадрах видно, что пространства стало больше. Не забыли и про украшения: стены разрисованы пейзажами снежных просторов. Развлечения тоже будут – для наземных хищников установят горку, которую круглый год будет создавать ледогенератор.Напомним, в зоопарке Ростова живут самка Комета, самец Айон и их медвежонок. Чтобы животные чувствовали себя комфортно, для них работает автоматическая система, которая охлаждает и фильтрует воздух. Это помогает также поддерживать температуру воды в бассейне до 12 градусов круглый год.