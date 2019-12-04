В Ростовском зоопарке открылась всесезонная экспозиция с водосвинками



В зоопарке Ростова начала работу девятая всесезонная экспозиция. В новом вольере поселились самые крупные представители грызунов – капибары.⠀



Большую часть жизни водосвинки проводят в воде, в павильоне установили бассейн с подогреваемой водой. В новом вольере также есть гнёздышко из сена, в котором любят спать животные.

- Вольер построен из натуральных материалов и декорирован в тропическом стиле, - рассказали в Ростовском зоопарке.



Вольер будет открыт для посещения круглый год. Всесезонная экспозиция капибар расположилась рядом с фазанарием на площади у фонтана.⠀

