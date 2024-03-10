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В Ростовском зоопарке лани поселились в новом вольере

В Ростовском зоопарке лани поселились в новом вольере
В Ростовском-на-Дону зоопарке лани поселились в новом вольере. Информацию об этом 8 марта сообщили сотрудники зоосада.

Теперь вольер находится на границе зоопарка и экопарка. Специально для Марты и Блеки участок засыпали песком, а в другой части скоро появится трава.

Животных тщательно готовили к переезду. Они обживаются в новом доме под наблюдением ветеринаров и зоологов. Сейчас олени чувствуют себя хорошо.

Лань – это олень средней величины, распространённый в Европе и Передней Азии. Это жвачное травоядное животное. Питается травой и листвой деревьев. Период спаривания начинается в сентябре и длится до середины ноября.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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