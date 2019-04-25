В ростовском Ботаническом саду коллекционеры представили редкие сорта орхидей: фоторепортаж



В Ботаническом саду Ростова-на-Дону открылась выставка «Бал орхидей». На ней донские коллекционеры представили редкие сорта этих удивительных цветов. Гости смогли увидеть необычные орхидеи не только из России, но и из Японии и Кореи.



В мире существуют десятки тысяч сортов орхидей. Цена их варьируется от пары сотен до трёх миллионов рублей. Самый дорогой из представленных на выставке стоит порядка 17 тысяч рублей. Коллекционер заказал его из Японии – в Стране восходящего солнца особенно чтут эти цветы. Растение посажено в горшок ручной работы, который изготовил японский мастер.



Посетители могли посмотреть как на орхидеи привычного размера, так и на совсем крохотные, которые растут в специальном мхе. У многих любителей дома около двух сотен горшков с цветами.

