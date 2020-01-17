В Ботаническом саду Ростова впервые за 46 лет зацветёт агава



В ростовском Ботаническом саду впервые зацветёт одно из растений. Сотрудники оранжереи 14 января заметили, что у агавы королевы Виктории начался процесс бутонизации.



Данный вид растёт в пустынях и полупустынях Мексики. Для того, чтобы агава прижилась в садах, для неё создают специальные условия в оранжереях.



- Семена этой агавы передали нам из Латвии в 1973 году, - рассказала ведущий агроном, куратор коллекции тропических и субтропических растений Ботанического сада ЮФУ Ирина Жегулова. - У нас порядка 30-40 видов данного растения. За 38 лет моей работы я видела только три случая цветения агавы. Она — монокарпик (даёт цветы только раз в жизни).



Процесс появления распустившихся бутонов занимает несколько месяцев. Сначала растение выпускает цветонос, на нём медленно формируются цветы. Сейчас длина цветоноса составляет около полуметра.



После такого редкого и красивого явления агава королевы Виктории погибнет. Этот вид считается самым красивым из своего рода. Многие выращивают её дома, но заставить её цвести в таких условиях практически невозможно, так как растение требует особых условий.