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В ростовском аэропорту задерживаются 16 рейсов, ещё 5 отменены

В ростовском аэропорту задерживаются 16 рейсов, ещё 5 отменены
Фото: dailymail.co.uk
Непогода внесла свои коррективы и в работу ростовского аэропорта. Воздушная гавань даже останавливала работу на несколько часов.

По информации представителя Платова Ксении Бурменко, в настоящее время на прилёт задержаны девять авиарейсов (три из них на запасном аэродроме в Краснодаре), ещё семь авиарейсов задержаны на вылет. Кроме этого, по решениям авиакомпаний отменены пять рейсов.
- В настоящее время взлетно-посадочная полоса открыта, самолёты, которые находятся в Ростове, готовятся к вылету, - добавила представитель Платова. - Весь день 6 февраля в Платове работает техника на чистке аэродрома и прилегающей территории, в том числе привокзальной площади.

Сейчас в работах по расчистке взлётно-посадочной полосы, перрона и искусственных покрытий аэродрома задействованы 15 единиц техники и 21 человек.

Расчистка идёт с применением плужно-щеточных, фрезерно-роторных машин, распределителей реагентов, средств малой механизации.

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