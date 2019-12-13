В ростовском Платове из-за тумана задерживаются несколько рейсов



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В ростовском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия.



Взлётная полоса Платова окутана густым туманом. В связи с этим утром 17 декабря задержали рейс DP-103 Москва (Внуково) - Ростов. По плану борт должен вылететь в столицу в 11:30, но полёт отложен.



Ещё один рейс из Шереметьево, запланированный на 11 часов утра, задерживается. Соответственно, вылет из Платова будет отложен.



Вероятнее всего, с опозданием прибудет рейс Пермь - Нижний Новгород - Ростов. Из Перми самолёт вылетел в 3:35 и приземлился в Нижнем Новгороде в 4:57. Вылететь в донскую столицу борт должен был в 10:30, но из-за тумана в Платове вылет задерживается.