В Ростовском аэропорту Платов из-за тумана задержаны несколько рейсов



Фото: Trn-news.ru

В Ростове задерживается несколько авиарейсов. Причиной нарушения графика стал туман.



Город с раннего утра 6 ноября окутан плотной дымкой. В таких условиях, как правило, командиры бортов принимают решение отложить вылет до нормализации погодных условий.



Согласно информации, размещённой на онлайн-табло, до сих пор в Платове не приземлился рейс из Антальи, вылетевший из Турции в 9:46. В Ростове он должен был приземлиться в 11:50. Также задерживается прилёт рейса A4-242 сообщением Нижнекамск - Ростов. Самолёт по графику должен прилететь в 12:20. Причина такая же – неблагоприятные метеоусловия.



После полудня задержек на вылет в ростовском аэропорту нет.



По информации Управления ГО и ЧС Ростова, туман продержится в донской столице и пригородах как минимум до конца суток.