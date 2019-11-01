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В Ростовском аэропорту Платов из-за тумана задержаны несколько рейсов

В Ростовском аэропорту Платов из-за тумана задержаны несколько рейсов
Фото: Trn-news.ru
В Ростове задерживается несколько авиарейсов. Причиной нарушения графика стал туман.

Город с раннего утра 6 ноября окутан плотной дымкой. В таких условиях, как правило, командиры бортов принимают решение отложить вылет до нормализации погодных условий.

Согласно информации, размещённой на онлайн-табло, до сих пор в Платове не приземлился рейс из Антальи, вылетевший из Турции в 9:46. В Ростове он должен был приземлиться в 11:50. Также задерживается прилёт рейса A4-242 сообщением Нижнекамск - Ростов. Самолёт по графику должен прилететь в 12:20. Причина такая же – неблагоприятные метеоусловия.

После полудня задержек на вылет в ростовском аэропорту нет.

По информации Управления ГО и ЧС Ростова, туман продержится в донской столице и пригородах как минимум до конца суток.

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