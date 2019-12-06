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В ростовском аэропорту из-за тумана задержали три рейса

В ростовском аэропорту из-за тумана задержали три рейса
В аэропорту Ростова из-за густого тумана задержали рейсы в Ереван, Москву и Стамбул. В среднем вылеты сдвинулись примерно на два часа, сообщают на сайте Платова.

Неблагоприятными погодные условия в Ростове-на-Дону будут до конца рабочей недели. Донская автоинспекция предупреждает горожан о гололеде и тумане. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. При плохой видимости необходимо держать дистанцию и не превышать скорость.

Особенно бдительными водителям нужно быть возле пешеходных переходов, использовать противотуманки и ближний свет фар.

Густой туман значительно ухудшил и ситуацию на дорогах донской столицы утром 10 декабря. Ростовчане стали в шестибалльных пробках на проспекте Стачки, улицах Толмачева, Нансена, Вавилова и Текучева.

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