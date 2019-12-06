В ростовском аэропорту из-за тумана задерживается несколько рейсов



В ростовском аэропорту Платов задерживается вылет нескольких рейсов. Причиной задержки стали погодные условия.



Рано утром 9 декабря на донскую столицу опустился густой туман. Метеоусловия пока не позволяют подняться в воздух нескольким самолётам. Так, согласно данным онлайн табло, утренние рейсы Москва-Платов были совмещены. Рейс SU-1158 отправлением из Шереметьево был совмещен с четырьмя рейсами: KL-3281, AF-4973, AZ-3957 и JU-7081.



Борт вылетит на час с опозданием от графика – в 9:35. В Платове его прибытие ожидается также на час позже в 11:30.



На данный момент задерживается прибытие в Ростов рейса из Новосибирска. Борт A4-220 должен приземлиться в 9:10, однако время будет смещено.



Напомним, ранее синоптики предупреждали о предстоящем тумане в Ростовской области утром 9 декабря. Кроме того, на дорогах области прогнозируется гололедица. В северных районах региона возможен снег. Температура воздуха в среднем по области составит 0..+5 градусов днём и 0…-4 - ночью.