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В Ростовской области живым нашли пропавшего без вести 52-летнего мужчину

В Ростовской области живым нашли пропавшего без вести 52-летнего мужчину
В Ростовской области живым нашли пропавшего без вести 52-летнего мужчину. О том, где находится Олег Ткачев, ничего не было известно больше месяца.

Мужчина живет в хуторе Верхнезундове в Орловском районе. Олег 3 июня ушел из дома и не вернулся. Он не отвечал на звонки, поэтому родные начали беспокоиться. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Вечером 23 июля добровольцы сообщили, что мужчину удалось найти живым. Где все это время был Олег, не разглашается.
Фото: ЛизаАлерт
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