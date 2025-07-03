В Ростовской области люди все чаще видят ядовитых пауков
В Ростовской области люди все чаще видят ядовитых пауков. Их находили в частных домах в Щепкино и Самарском.
Сергей из Щепкино вышел во двор подышать свежим воздухом. Вдруг он заметил большого паука. Это оказался ложный каракурт.
Владимир из Самарского тоже встретил паука. Он не боится, потому что легко справляется с такими паукообразными.
Лапы у ложных каракуртов могут быть до 10 сантиметров в длину. Они живут в сараях, дровницах, под деревьями и камнями.
Эти пауки ядовиты, но их яд не опасен для человека. Укус ложного каракурта похож на укус пчелы.