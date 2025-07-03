Фото: Дондей

В Ростовской области люди все чаще видят ядовитых пауков. Их находили в частных домах в Щепкино и Самарском.Сергей из Щепкино вышел во двор подышать свежим воздухом. Вдруг он заметил большого паука. Это оказался ложный каракурт.Владимир из Самарского тоже встретил паука. Он не боится, потому что легко справляется с такими паукообразными.Лапы у ложных каракуртов могут быть до 10 сантиметров в длину. Они живут в сараях, дровницах, под деревьями и камнями.Эти пауки ядовиты, но их яд не опасен для человека. Укус ложного каракурта похож на укус пчелы.