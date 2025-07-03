Азорский антициклон накроет Ростовскую область к 8 июля

Фото: Нейросеть

По информации, полученной от специалистов центра «Фобос», Ростовская область готовится к аномальной жаре, приближающейся к 40 градусам, что обусловлено воздействием Азорского антициклона.По оценкам синоптиков, к началу будущей недели, а конкретно к 8 июля, Азорский максимум охватит южные регионы Европейской части России. В результате этого в Ростовской области, Крыму, на Кавказе, а также в Краснодарском и Ставропольском краях ожидается существенный рост температур, превышающий 35 градусов Цельсия.Следует отметить, что указанный антициклон уже спровоцировал период экстремальной жары в европейских странах. Население Франции, Италии, Португалии и Испании уже несколько дней испытывает дискомфорт от сильной жары, в некоторых районах достигающей 44 градусов.Предварительные данные, предоставленные центром, указывают на то, что уже в предстоящие выходные, в воскресенье и понедельник, в Ростовской области прогнозируется повышение температуры до 34 градусов.