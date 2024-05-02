В Ростовской области живым нашли пропавшего без вести 16-летнего подростка

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В Ростовской области живым найден подросток, который забрал из дома деньги и пропал. О местонахождении Кирилла Б. не было никакой информации с 27 апреля.Как ранее сообщал Donday, мальчик ушел из дома в хуторе Старая Станица рано утром. После этого он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Родители объявили сына в розыск, начали распространять ориентировки и обратились к волонтерам и в СМИ.С собой подросток взял 15 тысяч рублей, три банки сгущенного молока и пару банок рыбных и мясных консервов.Уже утром 2 мая выяснилось, что мальчик найден живым. Где все это время он находился, не сообщается.