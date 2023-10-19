В Волгодонске живой нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Фото: Лиза Алерт

В Волгодонске Ростовской области живой найдена пропавшая 16-летняя девушка. О местонахождении Алины В. не было ничего известно с 18 октября.В тот день местная жительница ушла из дома и не вернулась назад. Она отключила телефон и перестала выходить на связь с близкими. Родственники забили тревогу и написали в полицию заявление о пропаже. Позднее на поиски вышли волонтеры.Информация о том, что девушку нашли живой, появилась днем 19 октября. Где все это время пропадала Алина, неизвестно.