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В Волгодонске живой нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку

В Волгодонске живой нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку
В Волгодонске Ростовской области живой найдена пропавшая 16-летняя девушка. О местонахождении Алины В. не было ничего известно с 18 октября.

В тот день местная жительница ушла из дома и не вернулась назад. Она отключила телефон и перестала выходить на связь с близкими. Родственники забили тревогу и написали в полицию заявление о пропаже. Позднее на поиски вышли волонтеры.

Информация о том, что девушку нашли живой, появилась днем 19 октября. Где все это время пропадала Алина, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
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