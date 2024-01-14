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В Таганроге живой найдена пропавшая 16-летняя девушка

В Таганроге живой найдена пропавшая 16-летняя девушка
В Таганроге нашли живой пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Информации о местонахождении Юлианы А. не было с 13 января.

Несовершеннолетняя проживает в селе Вареновке Неклиновского района. Она уехала на праздники в Таганрог на электричке. В последний раз ее видели на автостанции. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

О том, что девушку нашли живой, стало известно только к вечеру. Где все это время находилась Юлиана, не сообщается.
Фото: Соцсети.
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