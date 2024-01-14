В Таганроге живой найдена пропавшая 16-летняя девушка

Фото: Соцсети.

В Таганроге нашли живой пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Информации о местонахождении Юлианы А. не было с 13 января.Несовершеннолетняя проживает в селе Вареновке Неклиновского района. Она уехала на праздники в Таганрог на электричке. В последний раз ее видели на автостанции. После этого она перестала выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.О том, что девушку нашли живой, стало известно только к вечеру. Где все это время находилась Юлиана, не сообщается.