В Ростовской области жителя Севастополя осудили за госизмену и подготовку к теракту

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В Ростовской области жителя Севастополя осудили за государственную измену и подготовку к теракту. Об этом сообщают в прокуратуре Ростовской области.В суде установили, что в апреле 2022 года 36-летний Сергей Кучеренко общался с представителем украинских спецслужб. Мужчина хотел оказать помощь в деятельности против России. Мужчине сообщили, где находится тайник с компонентами самодельного взрывного устройства.Сергей некоторое время следил за этим местом, после чего отправился к тайнику. В попытке забрать содержимое мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Южный окружной военный суд признал Сергея Кучеренко виновным по нескольким статьям: «Государственная измена», «Приготовление к совершению террористического акта» и «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств».Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, из них первые пять – с отбыванием в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 400 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на один год.