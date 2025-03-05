В Ростове под суд пойдет житель Ялты, обвиняемый в госизмене

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Южный окружной военный суд Ростова будет судить ялтинца, обвиняемого в госизмене. Его обвиняют по статьям: «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств», «Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств». Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По версии следствия, мужчина сотрудничал с СБУ. Он помогал им в диверсиях и терактах на территории РФ. В марте 2024 года мужчина получил от кураторов задание. Он должен был найти взрывные устройства и отдельные компоненты для поражения, затем поместить их в тайник. Мужчина приобрел самодельное взрывное устройство, приемник и передатчик, а также взрывчатое вещество. Все это разместил в условленном месте, а координаты передал работнику СБУ.Завершить план до конца не удалось. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело для рассмотрения направили в Южный военный окружной суд Ростова.Если его вину признают, он может получить до 20 лет тюрьмы.