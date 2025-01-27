В Ростовской области на 20 лет осудили мужчину за подрыв трех локомотивов

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В Ростовской области осудили мужчину за подрыв трех поездов в Запорожской области. Теракты происходили в период с апреля по июнь 2023 года.В суде установили, что два года назад гражданин Украины Максим Тимофеев вступил в террористическое сообщество. Дальше началась подготовка к совершению серии терактов. С апреля по июнь того же года мужчина со своим знакомым совершил подрыв трех локомотивов. Теракты произошли на территории Мелитопольского локомотивного депо.Южный окружной военный суд приговорил Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям: «Участие в террористическом сообществе», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».В прокуратуре Ростовской области сообщили, что первые три года мужчина будет находиться в тюрьме. Оставшийся срок - в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.