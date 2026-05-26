В Ростовской области жители обнаружили грибы-гиганты во дворе жилого дома

Фото: СоцСети.

Жители Красного Сулина Ростовской области нашли на дереве грибы-гиганты. Снимки жители опубликовали в соцсетях 26 мая.Грибы обнаружили возле дома прямо на дереве. Находка жителей удивила – в величину они достигли крупных размеров. Как сообщил порталу Donday опытный грибник Игорь Юдин – это трутовик чешуйчатый. Урожай появился после дождей.По словам специалиста, гриб съедобен до тех пор, пока получается его срезать одним движением. Если нож упирается – стоит выбросить, поскольку будет невкусным.Грибник посоветовал не есть тот гриб, что был срезан в городе. Это может вызвать диарею и рвоту.