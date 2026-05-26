Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жители обнаружили грибы-гиганты во дворе жилого дома

В Ростовской области жители обнаружили грибы-гиганты во дворе жилого дома
Жители Красного Сулина Ростовской области нашли на дереве грибы-гиганты. Снимки жители опубликовали в соцсетях 26 мая.

Грибы обнаружили возле дома прямо на дереве. Находка жителей удивила – в величину они достигли крупных размеров. Как сообщил порталу Donday опытный грибник Игорь Юдин – это трутовик чешуйчатый. Урожай появился после дождей.

По словам специалиста, гриб съедобен до тех пор, пока получается его срезать одним движением. Если нож упирается – стоит выбросить, поскольку будет невкусным.

Грибник посоветовал не есть тот гриб, что был срезан в городе. Это может вызвать диарею и рвоту.
Фото: СоцСети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика