В Ростовской области жителей ждет «мертвый сезон» на Солнце
Жителей Ростовской области ждет «мертвый сезон» на Солнце. Об этом рассказали специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.
По данным астрономов, геомагнитные удары временно перестанут атаковать Землю. Магнитные бури прекратятся как минимум до 4 июня, в этот день будут наблюдаться небольшие возмущения.
- Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца, начнётся мёртвый сезон. Наслаждайтесь приятной космической погодой,- пишут специалисты.