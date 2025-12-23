Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчан просят быть осторожными из-за появления льда на реке Дон

Ростовчан просят быть осторожными из-за появления льда на реке Дон
Жителей Ростова просят быть осторожными из-за образования льда в реке Дон. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Непогода ожидается с 24 по 27 декабря на Нижнем Дону, а также в прибрежных районах Таганрогского залива. Синоптики обещают ледообразование на реках, а также на отдельных участках рек ожидается появление ледоставных перемычек (сплошной ледяной покров).

Неблагоприятное погодное явление может привести к различным негативным последствиям, влияющих на хозяйственную деятельность и водные объекты. Жителям не рекомендуют также выходить на тонкий неокрепший лед. В том числе нужно отказаться от катания на коньках и не заезжать на непрочную поверхность на автомобиле.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.