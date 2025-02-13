В Ростовской области ударят морозы до -23 градусов

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В Ростовской области на следующей неделе ожидаются резкие перепады температуры и ухудшение погодных условий. Об этом предупредили ГО и ЧС по региону.ночью температура опустится до -8 градусов, днем будет от 0 до +8 градусов. Ожидается сильный ветер, мокрый снег и дождь.температура ночью опустится до -13...-18 градусов, днем — от -3 до -10 градусов. Ветер стихнет, но возможны гололед и снежные накаты.температура ночью составит до -23 градусов, днем — от -3 до -9 градусов. Осадки не ожидаются, но сохранится опасность гололеда.В некоторых районах у рек и Таганрогского залива есть риск полного замерзания. На Нижнем Дону ожидается ровный ледяной покров, а в Таганрогском заливе — дрейф льда у побережья. Толщина льда составит 5-10 сантиметров.