В Ростовской области женщина оказалась на улице в мороз, случайно захлопнув дверь

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В станице Вешенской Ростовской области 11 февраля женщина оказалась на улице в сильный мороз. Утром она вышла из дома, но случайно захлопнула за собой дверь.В это время на улице было -18 градусов, а при минусовой температуре человек может получить переохлаждение и даже погибнуть. К счастью, у женщины был с собой телефон, и она смогла вызвать спасателей.На помощь пришли сотрудники Вешенского отделения областной службы спасения на воде. Как сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море России, Они открыли дверь с помощью инструмента и впустили замерзающую хозяйку в тепло.