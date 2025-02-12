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В Ростовской области женщина оказалась на улице в мороз, случайно захлопнув дверь

В Ростовской области женщина оказалась на улице в мороз, случайно захлопнув дверь
В станице Вешенской Ростовской области 11 февраля женщина оказалась на улице в сильный мороз. Утром она вышла из дома, но случайно захлопнула за собой дверь.

В это время на улице было -18 градусов, а при минусовой температуре человек может получить переохлаждение и даже погибнуть. К счастью, у женщины был с собой телефон, и она смогла вызвать спасателей.

На помощь пришли сотрудники Вешенского отделения областной службы спасения на воде. Как сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море России, Они открыли дверь с помощью инструмента и впустили замерзающую хозяйку в тепло.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
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