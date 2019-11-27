Ребёнок запер мать на балконе в Ростовской области: женщина провела час на морозе



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Жительнице Цимлянска Ростовской области понадобилась помощь спасателей. Необычный инцидент произошёл вечером 27 ноября на улице Советской.



Женщина вышла на балкон своей квартиры, которая находится на втором этаже жилого дома. В это время её двухлетний ребёнок закрыл дверь и повернул ручку вниз. Мать оказалась заперта на морозе. Она пыталась объяснить малышу, как открыть дверь, но все её попытки не увенчались успехом.



Тогда она стала звать на помощь соседей. Заметив женщину, они позвонили по номеру: 112.



- На место прибыли сотрудники Цимлянского поисково-спасательного подразделения, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - С помощью лестницы они поднялись на балкон и открыли дверь.



В общей сложности женщина провела на морозе около часа.