В Ростовской области женщина едва не забила до смерти свою годовалую дочь

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В Ростовской области произошел еще один шокирующий случай жестокого обращения с ребенком. В городе Азове задержана женщина, которая регулярно избивала дочь.Портал Donday со ссылкой источник сообщает, что 30-летняя мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и била свою дочь за то, что та плакала. Вскоре об этом узнали правоохранительные органы.Женщину арестовали. Ее заключили под стражу 13 декабря.Напомним, похожая история произошла в Таганроге в День матери. Женщина принесла в местный магазин переноску со своими двумя сыновьями-близнецами. Один из них был мертв, а второй жив, но очень истощен.Оказалось, что смерть первого малыша наступила от ударов тупым предметом. Второй ребенок тоже получил удары по голове, но остался жив.Мать близнецов закрыли в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство в отношении двух ее шестимесячных сыновей.