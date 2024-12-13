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В Ростовской области женщина едва не забила до смерти свою годовалую дочь

В Ростовской области женщина едва не забила до смерти свою годовалую дочь
В Ростовской области произошел еще один шокирующий случай жестокого обращения с ребенком. В городе Азове задержана женщина, которая регулярно избивала дочь.

Портал Donday со ссылкой источник сообщает, что 30-летняя мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и била свою дочь за то, что та плакала. Вскоре об этом узнали правоохранительные органы.

Женщину арестовали. Ее заключили под стражу 13 декабря.

Напомним, похожая история произошла в Таганроге в День матери. Женщина принесла в местный магазин переноску со своими двумя сыновьями-близнецами. Один из них был мертв, а второй жив, но очень истощен.

Оказалось, что смерть первого малыша наступила от ударов тупым предметом. Второй ребенок тоже получил удары по голове, но остался жив.

Мать близнецов закрыли в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство в отношении двух ее шестимесячных сыновей.
Фото: Ростов ру
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