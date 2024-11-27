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Из реанимации в стационар перевели выжившего близнеца в Таганроге

Из реанимации в стационар перевели выжившего близнеца в Таганроге
В городе Таганроге Ростовской области выжившего близнеца перевели из реанимации в стационар. Информацию об этом сообщил портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

Напомним, трагедия произошла в 24 ноября. Ирина Д. (имя изменено) принесла в местный магазин переноску с двумя своими сыновьями-близнецами. Она сказала, что с детьми что-то не так, и ушла. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть одного мальчика, а второй был жив, но сильно истощён.

Было установлено, что первый ребёнок скончался от ударов тупым предметом. Второй мальчик также получил удары по голове, но выжил. Выживший ребенок несколько дней находился в реанимации, за его жизнь боролись врачи. Теперь ребенка перевели в стационар.

Мать малышей арестовали. Ей предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух своих шестимесячных сыновей.
Фото: Ростов ру
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