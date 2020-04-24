Количество заражённых коронавирусом на Дону выросло до 649
В Ростовской области становится все больше выявленных случаев заболевания COVID-19. За сутки подтверждённый диагноз подучили 65 человек. Всего по состоянию на утро 26 апреля в регионе зарегистрировали 649 инфицированных коронавирусом. Такие данные приводит официальный портал Стопкоронавирус.рф.
За последние дни болезнь охватила и те территории Ростовской области, в которых пока не было заболевших COVID-19, так что сейчас на Дону не осталось ни одного города, где бы не было заражённых. Большинство случаев - контактные и завозные. Также есть доля таких пациентов, источник заболевания которых остаётся невыясненным. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв. Большинство инфицированных чувствуют себя хорошо.
В России за сутки диагноз «коронавирус» получили 6 361 пациентов. Всего в стране за весь период заболели 80 949 человек. Летальных исходов зафиксировано 747. За последние сутки произошло 66 смертей от COVID-19.
Напомним, в Ростовской области на сегодняшний день зафиксирован один случай летального исхода в результате заболевания коронавирусом.