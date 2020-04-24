На Дону зарегистрировано 714 заражённых коронавирусом

Количество заражённых коронавирусом в Ростовской области продолжает неумолимо расти. За последние сутки число заболевших COVID-19 выросло на 65. Всего по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано 714 инфицированных. Такая информация опубликована на официальном интернет-портале Стопкоронавирус.рф.В регионе уже не осталось ни одного города, где бы не были выявлены случаи заражения коронавирусом. Большая часть пациентов чувствует себя удовлетворительно, они находятся на домашнем лечении. Так как четверть из всех случаев заболевания — завезённые, главам всех муниципалитетов нужно вести учёт приезжающих из других регионов и помещать их на обязательную самоизоляцию. Есть контактные случаи (когда пациент подхватил вирус от уже заболевшего человека), также один источник инфицирования пока остаётся невыявленным. На Дону медленно растёт количество тех, происхождение болезни которых нельзя установить. Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, пока в регионе прогноз неблагоприятный. Выхода на «плато» можно ожидать, в лучшем случае, в начале мая.В России за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6 198 человек. За весь период в стране зарегистрировали 87 147 заражённых. От коронавируса скончались 794 пациентов.