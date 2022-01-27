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В Ростовской области зараженных коронавирусом выявили во всех 55 муниципалитетах

В Ростовской области зараженных коронавирусом выявили во всех 55 муниципалитетах
Очередной антирекорд Ростовская область установила 29 января. За сутки опасную инфекцию подхватили 1 885 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Не осталось ни одного муниципалитета, где бы не был выявлен вирус. Лидером, как всегда, остается донская столица. За минувшие сутки в Ростове выявили 519 инфицированных. На втором месте расположился Аксайский район. Там выявлено 103 случая. Таганрог и 63 зараженных замыкают тройку. Меньше всего заболевших в Усть-Донецком районе. В муниципалитете коронавирусом заразились три человека.

Напомним, что всего в Ростовской области коронавирусом болели более 200 тысяч человек, из них чуть больше 10 тысяч не смогли побороть инфекцию.
Фото: ЯндексКартинки.
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