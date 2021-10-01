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В Ростове за сутки коронавирусом заразились 186 жителей

В Ростове за сутки коронавирусом заразились 186 жителей
В Ростовской области коронавирус выявили в 55 районах и муниципалитетах. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.

По данным на 5 октября, за сутки коронавирус подхватили 510 человек. Большинство, как всегда, - в Ростове. В донской столице опасный вирус подхватили 186 человек. На втором месте - Новочеркасск с 12 заболевшими. В тройку лидеров-городов вошел также Каменск-Шахтинский. Там 10 зараженных.

По двое инфицированных выявили в Белокалитвинском, Дубовском, Заветинском, Куйбышевском, Ремонтненском и Советском районах. В этих муниципалитетах за сутки выявили меньше всего больных.

Напомним, что всего с начала пандемии опасную инфекцию зафиксировали более чем у 141 тысячи человек. Почти 90% из этого числа смогли побороть COVID-19.
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