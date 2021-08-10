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За сутки коронавирус выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

За сутки коронавирус выявили во всех муниципалитетах Ростовской области
Коронавирус выявили во всех 55 муниципалитетах Дона за минувшие сутки. Об этом сообщает правительство региона.

По данным на 12 августа, в Ростовской области зафиксировали 485 зараженных коронавирусом. Из этого числа в лидерах по-прежнему остается Ростов. Там зафиксировали 196 заболевших. На втором месте - Аксайский район и 13 заболевших. Замыкает тройку лидеров Каменск и 11 инфицированных.

Меньше всего заболевших, всего один инфицированный, зарегистрирован только в Советском районе.

Всего с начала пандемии опасный вирус выявили больше чем у 115 тысяч человек.

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