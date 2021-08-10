За сутки коронавирус выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Коронавирус выявили во всех 55 муниципалитетах Дона за минувшие сутки. Об этом сообщает правительство региона.По данным на 12 августа, в Ростовской области зафиксировали 485 зараженных коронавирусом. Из этого числа в лидерах по-прежнему остается Ростов. Там зафиксировали 196 заболевших. На втором месте - Аксайский район и 13 заболевших. Замыкает тройку лидеров Каменск и 11 инфицированных.Меньше всего заболевших, всего один инфицированный, зарегистрирован только в Советском районе.Всего с начала пандемии опасный вирус выявили больше чем у 115 тысяч человек.