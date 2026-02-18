В Ростовской области закрытый аэропорт Платов ищет новых сотрудников

Фото: DonDay

Закрытый аэропорт Платов в Ростове ищет новых сотрудников. Как сообщает Donday, аэропорт продолжает набирать сотрудников на работу, которая не связана с полетами.В списке актуальных вакансий: инспектор транспортной безопасности (зарплата — от 45 600 до 50 тысяч рублей), электромеханики (зарплата — от 61 300 до 66 200 тысяч рублей), техник по обслуживанию вентиляционных систем (53 600 рублей), слесарь аварийно-восстановительных работ (51 тысяча рублей), слесарь-ремонтник (55 700 рублей), слесарь по ремонту автомобилей (от 66 тысяч рублей), мойщик воздушных судов (от 36 300 до 39 600 тысяч рублей), повар (55 600 рублей), рабочий по озеленению (55 700 рублей), рабочий по комплексному обслуживанию зданий (60 300 рублей), машинист моечной установки (47 200 рублей).Напомним, аэропорт Платов закрыт с февраля 2022 года из соображений безопасности в связи с проведением СВО. Осенью 2025 года в СМИ появилась информация, якобы Платов откроют уже в октябре, но этого не случилось. Росавиация РФ опровергла слухи о возможном открытии воздушного пространства. Затем сроки перенесли на конец 2025 года. Чуда не случилось вновь.Пока аэропорт работает в штатном режиме, не смотря на закрытое воздушное пространство.Не исключено, что поиск новых специалистов означает, что техническая база аэропорта содержится в полной готовности к восстановлению полётов. Вопрос только в снятии действующих ограничений и получении необходимого разрешения.