В Ростовской области зафиксировали 353 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области зафиксировали вспышку коронавируса. Новые данные за минувшие сутки публикует штаб стопкоронавирус.ру.По данным на 20 октября, в Ростовской области зарегистрировали 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз больше 300 заболевших было зафиксировано весной, однако и тогда число их не превысило 350 человек. Очевидно, что новые цифры побили очередной рекорд. Нарастающим итогом общее количество заболевших в донском регионе составило 27 238 человек.Кроме того, в регионе скончались 13 человек. Общее число умерших составило 677 дончан.Ситуация в регионе действительно критическая. Из-за стремительного роста числа заболевших ковидные госпитали переполнены, в больницах не хватает медиков, а люди продолжают игнорировать соблюдение «масочного» режима. Несмотря на все усилия властей уберечь людей от заражения, они сами не следят за своим здоровьем.