В Ростове зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом

В донской столице выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 7 сентября, в Ростовской области зафиксировали 151 случай заражения коронавирусом. Из этого числа 62 человека - ростовчане. Это как контактные, так и случаи заражения из других регионов России.Всего COVID-19 в области за все время пандемии были заражены 17936 человек. Жертвами опасного вируса в регионе стали 373 человека.