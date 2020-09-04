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В Ростове зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом

В Ростове зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом
В донской столице выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 7 сентября, в Ростовской области зафиксировали 151 случай заражения коронавирусом. Из этого числа 62 человека - ростовчане. Это как контактные, так и случаи заражения из других регионов России.

Всего COVID-19 в области за все время пандемии были заражены 17936 человек. Жертвами опасного вируса в регионе стали 373 человека.

Теги: коронавирус в Ростове

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