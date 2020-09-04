В Ростове-на-Дону выявили 74 новых случая заражения коронавирусом

В Ростове выявили 74 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 8 сентября, число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 147. Из этого числа 74 случая было зафиксировано в Ростове-на-Дону. Это как новые случаи, завезенные из других регионов, так и контактные - от членов семьи или близкого окружения.Всего в Ростовской области число заболевших за все время пандемии превысило 18 тысяч человек и составляет 18 083.В стране также продолжают бороться с инфекцией. На сегодняшний день общее количество зараженных в России превысило один миллион.