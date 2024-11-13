В Ростовской области задержали двух высокопоставленных правоохранителей
В Ростовской области были задержаны двое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. DonDay со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о начальнике отдела областного управления по борьбе с коррупцией Виталии Шмыкове и следователе ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антоне Васильченко.
Предварительно, их подозревают в получении взятки. Не исключено, что задержания связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего начальника следственного отдела СКР по городу Таганрогу Руслана Багмута. Высокопоставленного правоохранителя обвиняют в мошенничестве и посредничестве в получении взяток.
По данным следствия, в марте 2023 года Багмут получил от предпринимателя два миллиона рублей за оказание покровительства. Для завершения сделки он должен был передать эти деньги другому высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.
Руслан Багмут был задержан в конце сентября 2024 года. Затем его этапировали в Москву, где избрали меру пресечения. Также после задержания он подал в отставку.