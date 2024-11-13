В Ростовской области задержали двух высокопоставленных правоохранителей

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В Ростовской области были задержаны двое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. DonDay со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о начальнике отдела областного управления по борьбе с коррупцией Виталии Шмыкове и следователе ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антоне Васильченко.Предварительно, их подозревают в получении взятки. Не исключено, что задержания связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего начальника следственного отдела СКР по городу Таганрогу Руслана Багмута. Высокопоставленного правоохранителя обвиняют в мошенничестве и посредничестве в получении взяток.По данным следствия, в марте 2023 года Багмут получил от предпринимателя два миллиона рублей за оказание покровительства. Для завершения сделки он должен был передать эти деньги другому высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.Руслан Багмут был задержан в конце сентября 2024 года. Затем его этапировали в Москву, где избрали меру пресечения. Также после задержания он подал в отставку.