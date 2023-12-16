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В Ростовской области местного жителя осудили за убийство знакомого

В Ростовской области местного жителя осудили за убийство знакомого
В Шахтах осудили мужчину, убившего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 16 декабря.

Следователи установили, что весной этого года подсудимый приревновал 41-летнюю сожительницу к товарищу и решил разобраться с соперником. Между мужчинами завязалась ссора. Неожиданно злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого. С травмами его доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, мужчину не смогли спасти.

Правоохранители задержали виновника и завели уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к
девяти с половиной годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru.
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