В Ростовской области за сутки выздоровели всего 34 человека

В донском регионе за сутки выздоровело в восемь раз меньше людей, чем заболело. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 19 октября в Ростовской области коронавирус одолели 21194 человека. Из них за последние сутки выздоровели всего 34 жителя региона.Вместе с тем за последние 24 часа врачи выявили опасный вирус у 289 человек. Всего за период пандемии коронавирус подтвердился у 26885 дончан.Жертвами инфекции стали 664 человека, из которых 11 скончались за минувшие сутки. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 42 до 76 лет и шесть женщин от 71 до 89 лет.Несмотря на все ограничительные меры, введённые на территории Ростовской области, и перепрофилированные в ковидные госпитали больницы, стремительно растущее число больных COVID-19 в скором времени грозит заполнить весь коечный фонд.