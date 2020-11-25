В Ростовской области за сутки у 14 детей нашли коронавирус

В Ростовской области коронавирусом за сутки заразились 14 детей. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 27 ноября, за сутки в Ростовской области опасным вирусом заболели 317 человек. Из этого числа наибольшее количество инфицированных - люди от 46 до 65 лет. Таких инфицированных за сутки выявили 123 человека. Чуть меньше - 103 человека - среди людей от 18 до 45 лет. Пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет составляют 18,6%, или 59 зараженных. Меньше всего выявили инфицированных среди стариков старше 80 лет, их за сутки заразились 18 человек. Еще 14 инфицированных - дети.Число заболевших за все время пандемии достигло 39 023 человек, из которых 1 273 скончались, не справившись с заболеванием.