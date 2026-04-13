Фото: DonDay

В донских храмах в ночь на 12 апреля прошли пасхальные богослужения. В течение всего воскресенья в церквях освящали куличи.По сообщению источника в экстренных службах изданию Donday, во время мероприятий не было зафиксировано нарушений общественного порядка.Пасхальные литургии прошли во всех православных храмах Ростовской области. В Ростове-на-Дону богослужения состоялись в 56 храмах. Участниками мероприятий стали более 100 тысяч человек, многие из них привели с собой семьи и детей.Для удобства горожан власти Ростова-на-Дону продлили работу общественного транспорта. Более 200 автобусов курсировали по городу до 4 часов утра. Часть маршрутов была укорочена, и одной из конечных остановок стал Центральный рынок. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошла главная пасхальная служба, на которой присутствовал митрополит.