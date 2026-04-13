Джонатан Альба считает ничью «Ростова» и «Спартака» несправедливой

Фото: Donday

Футбольный матч между «Ростовом» и московским «Спартаком», который состоялся 12 апреля в Ростове-на-Дону, завершился вничью со счетом 1:1. Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал интервью «Матч ТВ», в котором прокомментировал игру своей команды и оценил результат, назвав его несправедливым.Встреча началась с быстрого гола «красно-белых»: на 8-й минуте Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. Однако ростовчане смогли отыграться. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби успешно реализовал пенальти, назначенный за фол Джики в штрафной площади, установив окончательный счет 1:1.- Результат несправедливый. Первый тайм наш, во втором больше моментов было у наших ворот, — заявил Альба, выразив недовольство итогом матча. Тренер отметил, что игроки «Ростова» хорошо справились с поставленными задачами, продемонстрировав отличную игру в первом тайме, несмотря на вынужденные замены и изменения в тактике.Альба также объяснил причины кадровых перестановок: защитник Семенчук попросил замену из-за полученной желтой карточки и последовавшего дискомфорта.- Мелехин тоже чувствовал дискомфорт, попросил замену. У Роналдо было сложное задание, он устал, — добавил тренер.В концовке матча игрок «Ростова» Ятимов получил предупреждение за затяжку времени.На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.