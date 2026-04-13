Учёные из Ростова выяснили, как вода с Марса может действовать на организм

Ученые из Ростова выяснили, как «марсианская вода» влияет на организм. По словам специалистов из ЮНЦ РАН, сначала организм реагирует на «марсианскую воду», как на стресс.Суть исследования заключается в изучении того, как организм реагирует на воду, в которой вместо обычного водорода присутствует его более тяжелый изотоп – дейтерий. В естественных условиях дейтерий присутствует в любой воде. Однако его концентрация на Марсе значительно выше, что может оказать существенное влияние на биологические процессы.Для прояснения этих вопросов ростовские ученые провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Подопытным животным давали воду с высоким уровнем дейтерия, имитируя условия, с которыми могут столкнуться космонавты.Первоначальные результаты показали, что организм реагирует на «марсианскую воду», как на стрессовый фактор. У крыс были зафиксированы изменения в обмене веществ, функционировании клеток и составе кишечного микробиома – совокупности всех микроорганизмов, населяющих наш организм, особенно в пищеварительном тракте.Оказалось, что организм способен адаптироваться. После первоначального стресса наблюдалось «укрепление обороны»: тело начинало лучше справляться с негативными воздействиями, вырабатывая защитные механизмы.Это открытие имеет колоссальное значение для будущих космических исследований.