За неделю в Ростовской области потушили десятки пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за неделю ликвидировали десятки пожаров. Статистику за период с 6 по 12 апреля опубликовали в региональном управлении МЧС.За это время пожарные выезжали на 43 техногенных возгорания. Во время этих происшествий удалось спасти двух человек.Еще четыре выезда пришлись на загорания сухой растительности и мусора. За тот же период в области провели 137 плановых выжиганий. Общая площадь таких работ составила 56,5 гектара.Сотрудников МЧС привлекали и к ликвидации последствий 32 ДТП. Помощь людям потребовалась в семи случаях.На водных объектах за неделю зарегистрировали два происшествия. В результате этих случаев погибли два человека.