Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

За неделю в Ростовской области потушили десятки пожаров

За неделю в Ростовской области потушили десятки пожаров
В Ростовской области за неделю ликвидировали десятки пожаров. Статистику за период с 6 по 12 апреля опубликовали в региональном управлении МЧС.

За это время пожарные выезжали на 43 техногенных возгорания. Во время этих происшествий удалось спасти двух человек.

Еще четыре выезда пришлись на загорания сухой растительности и мусора. За тот же период в области провели 137 плановых выжиганий. Общая площадь таких работ составила 56,5 гектара.

Сотрудников МЧС привлекали и к ликвидации последствий 32 ДТП. Помощь людям потребовалась в семи случаях.

На водных объектах за неделю зарегистрировали два происшествия. В результате этих случаев погибли два человека.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика