Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку не могут найти уже неделю

Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку не могут найти уже больше недели.

Марии Ивановой 88 лет. 5 апреля она вышла из дома и пропала без вести. Взволнованные родные обратились в полицию и к волонтерам.

Развернулись поиски. Неравнодушные граждане делились объявлением о случившемся в местных группах, ездили по городу, высматривая Марию. Однако пока усилия не принесли результата.

Мария все еще не дома, ее семья даже не знает, в порядке ли она. Волонтеры обращаются к гражданам с просьбой присмотреться к ориентировке: возможно, кто-то узнает Марию.

Пенсионерка ростом 155 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. 5 апреля она была одета в светло-коричневый пиджак, зеленое платье и зеленую косынку.

С любой информацией о местонахождении Марии Ивановой или обстоятельствах ее пропажи обращаться по номерам: 8-800-700-54-53 или 112.


Фото: Лиза Алерт
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика