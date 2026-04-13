Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку не могут найти уже неделю

Пропавшую в Ростове-на-Дону пенсионерку не могут найти уже больше недели.Марии Ивановой 88 лет. 5 апреля она вышла из дома и пропала без вести. Взволнованные родные обратились в полицию и к волонтерам.Развернулись поиски. Неравнодушные граждане делились объявлением о случившемся в местных группах, ездили по городу, высматривая Марию. Однако пока усилия не принесли результата.Мария все еще не дома, ее семья даже не знает, в порядке ли она. Волонтеры обращаются к гражданам с просьбой присмотреться к ориентировке: возможно, кто-то узнает Марию.Пенсионерка ростом 155 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. 5 апреля она была одета в светло-коричневый пиджак, зеленое платье и зеленую косынку.С любой информацией о местонахождении Марии Ивановой или обстоятельствах ее пропажи обращаться по номерам: 8-800-700-54-53 или 112.