Власти Ростова не захотели брать концепцию фонтана архитектора Александра Ломтева. По словам самого специалиста, в настоящее время проектирование ведется фирмой «Ростовгражданпроект». Поскольку ростовчане выбрали историческую концепцию, обратились к первоисточнику, обладающему архивными материалами. Также стоит отметить, что именно «Ростовгражданпроект» владеет правами на первоначальный проект фонтана.- К сожалению, концепция в том виде, за которую голосовали ростовчане, реализована не будет. Никакой ответственности за проект, который там будет реализован, я не несу. Отправил запросы губернатору с просьбой прояснить суть происходящего, - написал Ломтев.Напомним, что история со строительством фонтана на площади Ленина началась еще в прошлом году. Тогда за решение проблемы взялся губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона попросил архитекторов представить свои концепции будущего фонтана. Было определено пять вариантов, большинство проголосовало за историческую концепцию архитектора Александра Ломтева.Однако спустя несколько месяцев стало понятно, что проект Ломтева реализовывать не будут. Территория уже перешла в собственность города, начали работы по очистке участка. Но о движении по реализации проекта архитектору неизвестно.