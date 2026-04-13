В Ростове отопительный сезон завершится с 13 апреля
В Ростове отопительный сезон завершится с 13 апреля. Об стало известно из постановления администрации города.
Замглавы по вопросам ЖКХ Станислав Марченко назвал плановую дату отключения отопления - 10 апреля. Но сроки перенесли из-за холодов.
Напомним, что в начале апреля горожане просили завершить досрочно отопительный сезон. По словам жителей, из-за потепления на улице в квартирах очень жарко. Однако после наступления холодов люди просили отложить отключения отопления.