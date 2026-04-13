Над Неклиновским районом Ростовской области сбили БПЛА в пасхальную ночь

Фото: Donday

В Неклиновском районе Ростовской области сбили беспилотники прямо на праздник Пасхи. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Воздушные бои велись по стране 13 апреля с полуночи до 7:00Информации о жертвах и повреждениях наземной инфраструктуры пока нет. Сообщение об отмене беспилотной опасности в донском регионе пришло от РСЧС в 6:00 (ввели ее около полуночи). Кроме того, ночью объявляли красный уровень беспилотной опасности.По данным Минобороны страны, за ночь в России сбили 33 БПЛА. Силы ПВО сработали в Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской области и Республике Крым.