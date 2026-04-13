Ростовчане жалуются на состояние остановки напротив «Ростсельмаша»
Жители Ростова-на-Дону обеспокоены критическим состоянием остановки общественного транспорта, расположенной напротив завода «Ростсельмаш». Ситуация, по словам горожан, не меняется уже несколько лет, превращая некогда важный инфраструктурный объект в заброшенную территорию, заваленную мусором.
В апреле текущего года в социальных сетях появилось несколько видеороликов, снятых местной активисткой, которая регулярно освещает проблемы городских остановок и других социальных объектов. На этот раз объектом внимания стала остановка на проспекте Сельмаш. Контраст между величественным зданием завода с его мраморными колоннами и разрушенной, неухоженной остановкой напротив вызывает у горожан недоумение и возмущение.
Попытки выяснить, кто несет ответственность за содержание остановки, пока не дали результатов. Сообщается, что у прилегающей территории нет четко определенного «владельца», что усугубляет проблему. Близость железной дороги еще больше запутывает вопрос о принадлежности объекта.
Видеоролики спровоцировали оживленную дискуссию в социальных сетях. Пользователи выражают недовольство состоянием городской инфраструктуры .