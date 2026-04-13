Ростовчан предупредили о штрафах за лебедей из покрышек во дворах

Жители многоквартирных домов часто используют старые покрышки для украшения придомовых территорий. Однако за это грозит не только административная, но и уголовная ответственность. пояснила юрист из Ростовской области Анна Павлова, такое декорирование является незаконным размещением отходов.Покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их складирование на придомовых территориях, независимо от того, используются ли они для оформления клумб или просто лежат кучей, может повлечь штраф. Для физических лиц размер штрафа составляет от 2 до 3 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа может увеличиться до 5 тысяч рублей.Помимо административной ответственности, существует риск уголовного преследования. К примеру, если от использования или сжигания этих шин будет доказан вред окружающей среде или здоровью людей.Сдавать шины можно в специализированные пункты утилизации.